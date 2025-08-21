ЕС и САЩ направиха съвместно изявление за създаване на рамка за справедлива, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции. Настоящото съвместно изявление потвърждава и се основава на политическото споразумение, постигнато от председателя Фон дер Лайен и президента Тръмп на 27 юли, съобщиха от Еврокомисията, цитирана от "Фокус".В съвместното изявление се определя ангажиментът на двете страни да работят за възстановяване на стабилността и предвидимостта в търговията и инвестициите между ЕС и САЩ в полза на предприятията и гражданите. Това е първата стъпка в процес, който ще увеличи търговията и ще подобри достъпа до пазара в допълнителни сектори. Съвместното изявление е резултат от интензивни преговори, водени от еврокомисаря по търговията Марош Шефчович с колегите му от САЩ, министъра на търговията Хауърд Лютник и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър.В съвместното изявление се излага подробно новият тарифен режим на САЩ към ЕС с ясна максимална, всеобхватна тарифна ставка от 15% за по-голямата част от износа на ЕС, включително стратегически сектори като автомобили, фармацевтични продукти, полупроводници и дървен материал. Секторите, които вече подлежат на тарифи за най-облагодетелствана нация (НОН) от 15% или повече, няма да подлежат на допълнителни тарифи.По отношение на автомобилите и автомобилните части тарифният таван от 15 % за САЩ ще се прилага успоредно с откриването от страна на ЕС на процедури за намаляване на митата по отношение на продуктите от САЩ.Освен това, считано от 1 септември, редица продуктови групи ще се ползват от специален режим, като ще се прилагат само тарифите за най-облагодетелствана нация. Те включват неналични природни ресурси (като корк), всички въздухоплавателни средства и части за въздухоплавателни средства, генерични фармацевтични продукти и техните съставки и химически прекурсори. Освен това, в съответствие с изявлението на председателя Фон дер Лайенот 27 юли, двете страни се споразумяват да продължат да работят амбициозно за разширяване на този режим, така че да обхване и други категории продукти — ключов резултат за ЕС.Като отчитат общите предизвикателства, както и ползите от сътрудничеството, ЕС и САЩ възнамеряват да работят за предпазване на икономиките си от свръхкапацитет в стоманодобивния и алуминиевия сектор и да работят за сигурни вериги на доставки помежду си, включително чрез решение за тарифни квоти за износа на стомана и алуминий от ЕС и техните производни продукти.Въпреки че Европейският съюз остава убеден, че високите тарифи са вредни за световната икономика, договореният резултат избягва вредната ескалация и създава основа за непрекъснат диалог и развитие на трансатлантическите отношения, включително в области от общ стратегически интерес.Трансатлантическите отношения вече са най-ценните икономически отношения в света на стойност 1,6 трилиона евро годишно. Споразумението защитава тези отношения и милиони работни места в ЕС."Европейският съюз винаги ще се стреми към най-добрите резултати за своите граждани и предприятия. Изправени пред трудна ситуация, ние дадохме резултати за нашите държави членки и промишленост и възстановихме яснотата и съгласуваността на трансатлантическата търговия. Това не е краят на процеса, продължаваме да работим със САЩ за договаряне на повече намаления на митата, за определяне на повече области на сътрудничество и за създаване на по-голям потенциал за икономически растеж. Същевременно продължаваме да разнообразяваме нашите международни търговски партньорства, като създаваме работни места и просперитет в ЕС.“Комисията бързо ще пристъпи, с подкрепата на държавите — членки на ЕС, и Европейския парламент и в съответствие със съответните вътрешни процедури, към изпълнението на основните аспекти на споразумението. Освен това ЕС ще започне преговори за споразумение за справедлива, балансирана и взаимноизгодна търговия със САЩ в съответствие с договорената рамка и приложимите процедури.След политическото споразумение между ЕС и САЩ ЕС също така преустанови, считано от 7 август, мерките на ЕС за възстановяване на баланса, приети на 24 юли 2025 г.Трансатлантическото партньорство е ключова артерия на световната търговия и е най-значимите двустранни търговски и инвестиционни отношения в света. Търговията със стоки и услуги между ЕС и САЩ се е удвоила през последното десетилетие, надхвърляйки 1,6 трилиона евро през 2024 г., с 867 милиарда евро търговия със стоки и 817 милиарда евро търговия с услуги. Това са над 4,2 милиарда евро стоки и услуги, които пресичат Атлантическия океан всеки ден. Това задълбочено и всеобхватно партньорство се основава на взаимни инвестиции. През 2022 г. дружествата от ЕС и САЩ са инвестирали взаимно 5,3 трилиона евро на пазарите си.В политическото споразумение от 27 юли 2025 г. председателите Фон дер Лайен и Тръмп постигнаха съгласие по ключовите параметри на търговските отношения между ЕС и САЩ.