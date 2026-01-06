Решенията по въпросите, засягащи Дания и Гренландия, трябва да се вземат само от тях. Това следва от съвместното изявление на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания. Изявлението е предадено от"Гренландия принадлежи на своя народ, а решения по въпроси, засягащи Дания и Гренландия, трябва да се вземат само от Дания и Гренландия, и само от тях“, се посочва в изявлението.Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че от гледна точка на отбраната Европейският съюз се нуждае от това САЩ да притежават Гренландия. Според него кораби на Китай и Русия вече обграждат датския остров.припомня, че съпругата на заместник-началника на кабинета на Белия дом по политическите въпроси, съветник на президента на САЩ Стив Милър, Кейти, публикува в социалната мрежа Х карта на Гренландия, на която страната е оцветена в цветовете на американското знаме. Тя придружи публикацията си с една дума "soon" (скоро), с което намекна за плановете на САЩ да завземат Гренландия.