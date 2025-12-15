Европейския съвет.
"Ограниченията са насочени към по-нататъшно намаляване на възможностите на Русия да получава приходи за финансиране на агресивната война срещу Украйна. Под санкции попадат пет лица и четири компании, свързани с поддържането на логистиката и финансовата верига на "сенчестия флот".
В списъка са включени бизнесмени, свързани с руските държавни петролни компании "Роснефт'' и "Лукойл'', които контролират кораби за превоз на суров нефт и нефтопродукти от руски произход. Според данни на ЕС, те са укривали истинския произход на товарите и са използвали незаконни и рисковани методи за транспортиране.
Също така са наложени санкции срещу корабни компании, базирани в Обединените арабски емирства, Виетнам и Русия. Става въпрос за собственици и оператори на танкери, които са част от "сенчестия флот" на РФ и вече са били обект на ограничителни мерки от страна на ЕС или други страни.
Лицата и компаниите от списъка подлежат на замразяване на активи, а на гражданите и компаниите от ЕС е забранено да им предоставят финансови ресурси. Освен това за физическите лица е въведена забрана за влизане или транзит през територията на държавите-членки на Европейския съюз.
ЕС наложи санкции срещу 9 лица и компании, свързани със "сенчестия флот" на Русия
©
Още по темата
/
Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
09.12
САЩ глобиха със 7 млн. долара компания, свързана със санкционирания руски олигарх Олег Дерипаска
06.12
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Още от категорията
/
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен фактор за възпиране на Русия
12:27
Земетресение в Румъния
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
CNN: Има задържан във връзка със стрелбата в университет в САЩ
14:35 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:04 / 14.12.2025
Властите публикуваха запис на заподозрян за масовата стрелба в ун...
09:47 / 14.12.2025
Стрелба в американския университет "Браун", има жертви и ранени
08:48 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.