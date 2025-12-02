Европейската агенция за околната среда (ЕАОС).
България отбелязва напредък
През 2023 г. в България са регистрирани приблизително 6 729 преждевременни смъртни случая поради излагане на фини прахови частици (PM2.5). Тази цифра представлява значително намаление, над 60% спрямо 2005 г. Въпреки това замърсяването на въздуха остава основен риск за здравето, като много големи български градове имат високи нива на смъртност в сравнение с други европейски градове. Основните източници включват отопление на твърдо гориво и въглищни електроцентрали.
През периода 2005-2022 г. емисиите на PM2.5 са намалели значително, основно благодарение на мерките за контрола на изгарянето на твърди горива в домакинствата. Процентът на смъртните случаи, свързани с дългосрочното излагане на PM2.5, е намалял с 53% - от 382 на 180 случая на 100 000 души, което е довело до приблизително 9 000 преждевременни смъртни случая през 2022 г.
По данни на ЕАОС България вече спазва стандартите за почти всички основни замърсители на въздуха и е постигнала съответствие с нормите за прахови частици с диаметър до 10 μm (PM10), които дълго време са били проблем за страната. Също така, страната е сред водещите в ЕС по покритие на Националната екологична мрежа - 35%, следвана от Словения и Хърватия.
Ситуацията в Европа
Според доклада на ЕАОС, през 2023 г. в Европа са регистрирани 182 000 преждевременни смъртни случая, свързани с високи нива на PM2.5, предава Turkiye Today. Въпреки че броят на смъртните случаи, свързани с тези частици, е намалял с 57% между 2005 и 2023 г., около 95% от европейците продължават да са изложени на замърсяване над препоръчителните прагове на Световната здравна организация (СЗО).
Най-висок брой смъртни случаи са регистрирани в Италия - 43 083, следвани от Полша (25 268) и Германия (21 640). Най-голямо въздействие, измерено чрез загубени години живот (YLL) на 100 000 души над 30 години, се наблюдава в страните от Югоизточна Европа - Северна Македония, Босна и Херцеговина и Албания.
На другия край на класацията, Исландия не отчита смъртни случаи, а Финландия - едва 34.
Причини и ефекти от замърсяването
Фините прахови частици (PM2.5) могат да проникнат дълбоко в белите дробове и кръвта, като увеличават риска от астма, исхемична болест на сърцето, рак на белия дроб и дори деменция. Основните източници включват емисиите от транспорт, промишленост, изгаряне на твърди горива, както и природни явления като горски пожари, засилени от изменението на климата.
Новите стандарти на ЕС
Докладът идва на фона на въвеждането на обновената Директива за качеството на атмосферния въздух, която влезе в сила на 10 декември 2024 г. Годишната граница за PM2.5 е намалена наполовина, доближавайки се до препоръките на СЗО за 2030 г., а местните власти получават по-големи възможности за мониторинг, моделиране и планиране на качеството на въздуха.
Комисарят на ЕС за околната среда Джесика Розуол подчерта важността на новите правила: "Всяка година замърсеният въздух причинява около 250 000 преждевременни смъртни случая и струва на икономиката на ЕС до 850 млрд. евро. Новите стандарти ще подобрят живота на милиони европейци, ще защитят биоразнообразието и ще укрепят икономиката."
ЕС отчита 182 000 смъртни случая от замърсяване на въздуха, България постига значително подобрение
©
Още от категорията
/
Бившият заместник-министър на финансите на Великобритания получи двугодишна присъда в Бангладеш
01.12
Най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия отне живота на над 140 души, още 100 са в неизвестност
01.12
"Хищник в униформа": Най-големият сексскандал в историята на американската армия – Гинеколог записвал на видео прегледите на пациентките си
28.11
В Русия превърнаха гълъби в разузнавателни "биодронове", които могат да се управляват дистанционно
28.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русия обяви, че е превзела изцяло Покровск и Волчанск
22:31 / 01.12.2025
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е ...
18:43 / 29.11.2025
Червен код за време в Гърция
18:10 / 29.11.2025
Най-малко 153 души загинаха при наводненията в Шри Ланка
17:10 / 29.11.2025
Тръмп обяви затваряне на въздушното пространство над Венецуела
15:58 / 29.11.2025
Стрелба по време на Черния петък в Калифорния, трима души са ране...
09:30 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.