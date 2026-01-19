Сподели close
Европейският комисар по управление на кризи Ая Лабиб предложи помощ на Испания във връзка с голямата железопътна катастрофа, при която загинаха най-малко 39 души. Тя съобщи за това в социалната платформа X.

Лабиб изрази съболезнования на жертвите на трагичната железопътна катастрофа и техните семейства.

"Благодарна съм на цивилните и военните спасители, които реагираха толкова бързо на инцидента. Нашият център за спешна помощ е във връзка с властите и е готов да окаже подкрепа, ако е необходимо“, заяви тя.

Припомняме, че по-рано няколко вагона на влак Iryo, който е пътувал от Малага за Мадрид с 300 пътници, дерайлираха върху съседна железопътна линия. В резултат на това, друг влак, на държавна компания Renfe Alvia, който се е движил в обратната посока по съседния коловоз, с 184 пътници на борда, се преобърна във вагоните и впоследствие дерайлира.

39 души засега са потвърдените жертви от катастрофата. Според местните власти броя на ренените е около 75 души, 15 от които са в критично състояние.