ЕС прие по-строги правила за връщане на мигранти
Той определи новите мерки за ключова стъпка към по-ефективна и справедлива миграционна политика в ЕС. Стоянов подчерта, че за България като държава на първа линия на миграционния натиск темата е пряко свързана със сигурността, справедливостта и способността на държавата да прилага собствените си правила.
Решението задължава всяка държава членка да признава решенията за връщане на мигрант, издадени от друга държава, да съкращава сроковете за връщане след отказ за бежански статут и да допуска налагането на по-дълги забрани за повторно влизане в ЕС.
Станислав Стоянов отбеляза, че групата на "Европа на суверенните нации“ е изиграла ключова роля за приемането на по-строгите текстове. Той подчерта, че решението показва, че ЕС започва да предприема по-решителни действия за ограничаване на нелегалната миграция и за по-добра защита на външните граници.
