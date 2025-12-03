Европейският съюз одобри окончателните правила, които предвиждат постепенно прекратяване на вноса на руски природен газ. Пълното ембарго върху доставките ще влезе в сила до края на 2027 г. след одобрение от Съвета на ЕС и Европейския парламент. Европейският съюз одобри окончателните правила, които предвиждат постепенно прекратяване на вноса на руски природен газ. Ако документът бъде одобрен от Съвета на ЕС и Европейския парламент, пълното ембарго върху доставките му ще влезе в сила до края на 2027 г. Това съобщаваДнес страната, която председателства Съвета на ЕС, и представители на Европейския парламент постигнаха предварително споразумение относно регламента за поетапно преустановяване на вноса на руски природен газ. Този регламент е ключов елемент от пътната карта на ЕС REPowerEU, насочена към премахване на зависимостта от руските енергоносители, след като Русия превърна доставките на газ в инструмент за натиск, което оказа съществено влияние върху европейския енергиен пазар, се посочва в съобщението.Съгласно договорените разпоредби, вносът на руски втечнен газ ще бъде напълно забранен от 1 януари 2027 г. Доставките на тръбопроводен газ трябва да бъдат преустановени не по-късно от 30 септември 2027 г., а в отделни случаи - до 1 ноември 2027 г.Отбелязва се, че действащите договори ще имат преходен период, а всякакви промени в тях ще бъдат разрешени само по технически причини и няма да могат да увеличават обемите на покупките.Също така се въвежда изискване за предварително разрешение: вносът на руски газ, включително този, който ще се доставя през преходния период, трябва да получи предварително одобрение.На отделни страни-доставчици с големи обеми на износ към пазара на ЕС са предоставени изключения. Регламентът предвижда глоби за неговото нарушение и позволява временно да се суспендира забраната в случай на сериозна заплаха за енергийната сигурност на определени държави.Документът ще влезе в сила след официалното му одобрение от Европейския парламент и Съвета на ЕС.