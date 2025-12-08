Под натиска на десницата и крайната десница, 27-те страни от Европейския съюз одобриха в понеделник явно затягане на миграционната си политика, като по този начин отвориха пътя за изпращането на мигранти в центрове, намиращи се извън границите на ЕС, предаваНа среща в Брюксел министрите на вътрешните работи на държавите-членки на ЕС дадоха първоначално зелена светлина на три текста, представени тази година от Европейската комисия, с цел по-строго регулиране на пристиганията и връщанията на бежанци.- Откриването на центрове извън границите на ЕС, в които да бъдат изпращани мигрантите, чиито молби за убежище са били отхвърлени, т.нар. "центрове за връщане“.- По-строги наказания за онези, които отказват да напуснат европейската територия, чрез по-дълги периоди на задържане.- Да се връщат търсещите убежище в страни, от които не са родом, но които Европа счита за "безопасни“.Спадът в пристиганията – около 20% по-малко нелегални влизания в сравнение с миналата година – не е намалил натиска върху политиците на Стария континент."Много е важно да дадем на гражданите усещането, че контролираме ситуацията“, подчертава европейският комисар Магнус Брунер, архитект на тази миграционна политика. Франция и Испания са скептичниНеговите идеи предизвикват бурна реакция от страна на левицата и организациите за защита на бежанците, които осъждат мерките като нарушение на човешките права."Вместо да инвестира в сигурност, защита и интеграция, ЕС избира политики, които ще изложат още повече хора на опасност и правна несигурност“, предупреждава Силвия Карта от PICUM, неправителствена организация за защита на бежанците.Под натиска на Дания, която председателства Европейския съюз и отдавна защитава затягането на миграционната политика, държавите-членки ускориха разглеждането на мерките.Според дипломат, сред 27-те държави-членки съществува "широко споделена политическа воля“ за одобряване на тези предложения.Сред малкото скептици са Франция, която поставя под въпрос законността и ефективността на някои от тези мерки, и Испания, която не е убедена в "центровете за връщане“, вече изпробвани от няколко държави, но без реален успех.Тези мерки се ползват и с явната подкрепа на десницата и крайната десница, които се обединиха в Европейския парламент миналата седмица, за да им дадат първоначално зелена светлина.И тук идеята е да се действа бързо, като много евродепутати и лидери призовават за окончателното им приемане в началото на следващата година.- 20 000 евро на търсещ убежище -Освен това в понеделник 27-те държави-членки се споразумяха за нова система за разпределение на търсещите убежище в Европа.За да облекчи страните, разположени по миграционните маршрути, като Гърция и Италия, ЕС скоро ще изисква от останалите държави-членки да преместват търсещите убежище на тяхна територия. Или, ако това не е възможно, да плащат финансова помощ от 20 000 евро на търсещ убежище на страните, които са под натиск.Страните от ЕС преговаряха в продължение на няколко седмици за начина на въвеждане на тази система, която ще влезе в сила през юни.Преговорите по този въпрос бяха особено трудни, тъй като в настоящия политически контекст са малко страните, които са готови да приемат търсещи убежище от друга държава-членка."Малко са министрите на вътрешните работи, които биха искали да се явят пред медиите и да заявят: "Добре, приехме 3000 души“, обяснява европейски представител, който е пожел да остане анонимен.Точното разпределение, което 27-те държави-членки са приели в понеделник, е поверително.