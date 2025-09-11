Proto Thema.
Еди Рама, който ще започне четвъртия си мандат, заявява, че Диела, което означава "слънце“ на албански, ще управлява и възлага всички публични търгове. Диела преди това е "заемапа поста" виртуален асистент на правителствения портал e-Albania.
"Диела е първият член на министерския съвет, който не е физически присъстващ, а е всъщност продукт на изкуствен интелект“, допълва Рама по време на речта си за представянето на новия министерски съвет. Тя ще помогне Албания да се превърне в "страна, в която обществените търгове са 100% свободни от корупция".
Възлагането на такива договори отдавна е "източник на скандали в Албания, която според експерти е център на престъпни групи, които се стремят да изперат парите си от незаконна търговия с наркотици и оръжия по целия свят, и където корупцията достига най-високите етажи на властта".
Тази картина е усложнява процеса на присъединяване на Албания към Европейския съюз, което Рама иска да постигне до 2030 г.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.