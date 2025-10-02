ЗАРЕЖДАНЕ...
Еди Рама се подиграва на Тръмп: Защо не ни поздрави за края на войната с Азербайджан
В "съучастник" на Рама се превърна Еманюел Макрон, когато албанският премиер поиска обяснение от френския си колега, защото не е "поздравил“ него и Илхам Алиев.
"Трябва да ни се извиниш, защото не ни поздрави за мирното споразумение, което Тръмп обяви между Албания и Азербайджан“, заявява Рама на Макрон в коларите на срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген.
Еманюел Макрон се смее и се извинява, а Еди Рама му отвръща "няма проблем".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обърка Армения с Албания, докато беше на посещение във Великобритания. Докато говори за конфликта с Азербайджан Тръмп заяви: "Ние например осигурихме споразумение между Азербайджан и Албания".
