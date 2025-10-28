ЗАРЕЖДАНЕ...
Един загинал и двама ранени при нападение с нож в Лондон
©
49-годишен мъж е бил лекуван на място за прободни рани, но е починал от нараняванията си, съобщава лондонската полиция в изявление, предава Sky News.
Близките на мъжа са били информирани и получават подкрепа от специално обучени полицейски служители.
Друг мъж на 45 години е получил тежки наранявания и в момента се лекува в болница.
14-годишно момче също е било ранено при нападението, но полицията съобщи, че нараняванията му не са животозастрашаващи.
22-годишен мъж e арестуван на мястото на инцидента по подозрение в убийство и опит за убийство.
Полицаите са използвали електрошок при ареста на мъжа, който е бил откаран в болница като предпазна мярка. Той не е пострадал и оттогава е задържан в полицията.
Още по темата
/
Почина Дрю Струзан – художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
15.10
Още от категорията
/
"Българки са замесени в огромна банда на джебчии": Испански доброволци алармират за бдителност
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Има пострадали при силното земетресение в Турция, властите следят...
23:12 / 27.10.2025
Земетресение от 6.0 по Рихтер разтърси Западна Турция
22:05 / 27.10.2025
Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само ко...
13:30 / 27.10.2025
Еврото бавно се движи в новата си посока спрямо щатския долар
11:01 / 27.10.2025
Тръмп за "Буревестник": Путин трябва да сложи край на войната в У...
09:29 / 27.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.