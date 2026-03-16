Нищо не може да намали болката на семействата, които са загубили близките си или са изправени пред последствията от трагедията, но можем и трябва да направим всичко по силите си, за да гарантираме, че подобни трагедии никога повече няма да се повторят. Това заяви президентът Гордана Сильяновска-Давкова на заключителната сесия на "Международната конференция по институционални и клинични аспекти и решения след пожара в Кочани". която се провежда в Скопие, пишеприпомня, че днес се навършва точно една година от една от най-големите трагедии в съвременната история на Македония. Общо 63 души загубиха живота си, а други 223-ма граждани бяха тежко ранени след пожар в дискотека "Пулс" в Кочани по време на концерт на популярния хип-хоп дует DNK.Според разследването пожарът е предизвикан от използването на пиротехнически средства в изключително малко пространство, за което по-късно се разбра, че е имало само един изход и дори самата сграда не е била пригодена за подобен тип събития и за събирането на толкова много хора, колкото са били в трагична вечер. Разследването установи, че дискотеката е функционирала незаконно повече от десет години.Смята се, че в клуба в трагичната нощ са присъствали около 1500 души. Повечето от които млади хора на възраст между 14 и 30 години.Почти всяка седмица през изминалата година близки на загиналите, извършваха "Марш на ангелите“ по улиците на страната с едно искане - за справедлив съдебен процес.