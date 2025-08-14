ЗАРЕЖДАНЕ...
Една трета от предприятията в ЕС рекламират онлайн
Сред 20-те страни от ЕС с налични данни за 2024 г. интернет рекламата е била използвана от повече от 3 от 5 предприятия в Малта (60,4%) и от близо половината от предприятията във Финландия (49,8%) и Кипър (49,4%). В същото време тя е била използвана от по-малко от 25% от предприятията в Румъния (22,8%), Полша (23,2%) и Португалия (23,6%). Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".
За персонализиране на интернет рекламата могат да се използват различни методи. Най-популярният метод е използването на информация от преглеждания на съдържание от потребителите на уеб страници или ключови думи от техните заявки, което е известно като контекстуална реклама. Този метод се използва от 76,8% от предприятията в ЕС, които плащат за интернет реклами.
Междувременно 44,3% са използвали геотаргетиране, стратегия, която използва географска информация от IP адреси или мрежови данни, за да персонализира съдържанието въз основа на местоположението на потребителя. За по-голяма ефикасност геотаргетирането може да се комбинира с други рекламни методи за по-добро ангажиране на потенциалните клиенти.
Поведенческото таргетиране, използвано от 41,6% от предприятията, плащащи за интернет реклами, използва данни от миналите онлайн дейности на потребителя чрез "бисквитки“, за да идентифицира неговите интереси и предпочитания. Тези данни позволяват на бизнеса да персонализира рекламите, като съпоставя потребителите с конкретни целеви аудитории.
И накрая, други методи за целенасочена реклама са използвани от 45,3% от предприятията, плащащи за интернет реклами.
