Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
Гробницата, която е една от най-големите в Долината на царете бе подложена на реставрационни работи в рамките на триетапен проект, ръководен от Япония. Египетският министър на туризма и антиките Шериф Фати откри обновения обект вчера.
Гробницата е разположена на хълм на западния бряг на река Нил, срещу град Луксор и е "украсена със стенописи, които са сред най-изящните от оцелелите в царските гробници на Осемнадесетата династия“, според японската мисия към ЮНЕСКО.
В работата по спасяването на обекта са участвали над 260 специалисти.
