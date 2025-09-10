Големи предизвикателства има пред Европа. Европа, както каза и Урсула фон дер Лаейен, трябва да бъде по-бърза, по-умна да мисли повече и да бъде повече Европа. Да мисли повече за себе си. Това бяха посланията в речта на председателят на ЕК. Затова и групите в парламента, независимо че имат различия, изразиха подкрепа за този план. Това каза българският еврокомисар Екатерина Захариева след годишната реч на председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен."Не за пръви път Русия действа спрямо страни от ЕС и НАТО по този начин". Така тя коментира и свалените руски дронове в полското въздушно пространство - тема засегната в речта на Урсула фон дер Лаейен.