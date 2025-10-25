Доналд Тръмп наложи санкции на най-големите компании за търговия и преработка на петрол "Роснефт" и "Лукойл". Ще успеят ли тези икономически мерки да накарат Владимир Путин да седне на масата за преговори? Темата коментира кап. I ранг о.з. Васил Данов, който е член на УС на Атлантическия съвет.
"Санкциите са широкомащабни и удрят в най-болезнената точка, тъй като доходите от петрол са най-сериозното перо в бюджета на Руската федерация. Само те няма да накарат президента Владимир Путин да седне на масата за преговори, но в комбинация с други мерки – ще спомогнат", категоричен е военният експерт.
Американският президент Доналд Тръмп отмени срещата си с руския му колега в Будапеща. Едва ли можехме да очакваме нещо сериозно от тази неосъществена среща, смята кап. Данов. По думите му "непредсказуемият президент Тръмп всеки ден ни залага нови идеологически и емоционални мини, от които трудно можем да прогнозираме неговото поведение".
19 пакет от санкции наложи и Европейския съюз. "Европейските държави от НАТО държат много силен коз – те могат да затворят чрез Дания входа и изхода на Балтийско море. Така всички тези сенчести кораби, които не са достатъчно добре екипирани за действия при бедствие, нито са достатъчно надеждни за плаване и нямат редовни документи, могат да бъдат задържани. Датчаните могат да им предявят обвинение по силата на морските закони за свободното корабоплаване, за да могат да забавят тяхното влизане и излизане. Така може да се блокира износът на Русия на петрол", обясни членът на УС на Атлантическия съвет пред NOVA NEWS.
