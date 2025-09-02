ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да предизвика авария на самолета на Фон дер Лайен
"Няма никаква драма в случилото се. Не е вярно, че самолетът е кръжал с часове и че пилотите са кацали по хартиени карти. Това е излишен драматизъм. Пилотът е поискал инструментално кацане – нещо напълно в реда на нещата“, заяви Гяуров.
По думите му действително е имало данни за заглушаване на сигнала, което се случва често в Черноморския регион.
В същото време Гяуров не изключи и версията за злонамерени действия. "Русия отдавна провежда диверсионни операции в Европа. Нашите служби, и най-вече ДАНС, трябва да дадат ясен отговор дали в случая има умишлена атака“, допълни пред NOVA експертът.
По повод политическите реакции у нас той коментира: "Изоставаме с мерките за защита на собствената си безопасност. Имали сме инциденти със самолети и дронове, по които няма никаква яснота. Русия е изключително активна в саботажните действия и ние няма да останем встрани от тях“.
Гяуров засегна и темата с напрежението около службите за сигурност. "Опити за овладяване на ДАНС е имало винаги. Важното е да има постоянство и прецизност при назначаването на хора. Навремето въведох полиграфа като тест за лоялност – не знам дали това още се прави“, каза той.
По отношение на думите на Урсула фон дер Лайен в Сопот, че една трета от оръжията за Украйна идват от България, Гяуров бе категоричен: "Това не е тайна. Всички го знаехме, но страхът от реакцията на Кремъл ни лиши от печалби, защото използвахме посредници. Новата сделка с "Райнметал“ е изключителна възможност – и икономическа, и военно-политическа“.
"Не бива да се крием по дупките. България или ще бъде пълноправен член на ЕС и НАТО, или ще останем в сянката на Русия. Сделката с "Райнметал“ е шанс да преминем към печеливши производства и европейски стандарти“, подчерта още той.
Гяуров обаче предупреди, че България остава потенциална мишена: "Миналата година имаше опит за убийство на президента на "Райнметал“. Това показва, че рисковете са реални, но ние трябва да заемем ясна позиция“.

