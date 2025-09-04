ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерти: Няма смисъл от срещата на Путин и Зеленски
©
"Думите на Путин към Зеленски са да "заповяда в Москва", но от тази среща няма смисъл", смята Стефанов.
Военният експерт е на същото мнение. "Тонът е нов - ироничен с повече самочувствие, което е пораснало след червения килим на Тръмп и честите потупвания по ръката и гърба.
Това за нас е неприятно и отвратително. Преди това говорехме за наглост, сега става въпрос за безочие. Разбира се, че няма смисъл. Ако отиде Зеленски сам ли да си носи въженцето, с което да го обесят, или те ще му предоставят?", пошегува се Данов.
"Нищо ново няма. Това си е имперската наглост на Русия. За 25 години Путин успя да насади своята идеология, въпреки че твърди, че такава няма. Това са патриотизмът, най-висшата цел да умреш за родината, особеният руски ген, прекрояването на руската история по такъв начин, че да бъде удобно за управляващите", обясни пред NOVA Стефанов.
По думите му възможната формула за разрешаване на конфликта в Украйна, ако дипломатическите усилия продължат, е среща на тримата - Тръмп, Путин и Зеленски. Но не в Москва.
"Няма никаква промяна в руската политика, която е общоизвестна от 2014 година", допълни журналистът.
"Президентът Тръмп е зает с по-важни за него неща като наркотрафика от Южна Америка, по-специално действията срещу Венецуела в момента. Това не е водеща новина за света, но за САЩ е такава. Тръмп се пусна по много неща, дори оправданията на неговите поддръжници са, че той е толкова концентриран върху други конфликти, че не му остава време за Украйна", допълни Стефанов.
Според него репутационните щети върху САЩ са огромни. "Поради тази причина и Китай се обяви за центърна сила", коментира той.
Още по темата
/
Момчил Дойчев: Путин не трябва да се моли за мир, а да бъде принуден да седне на масата за преговори
19.08
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
19.08
Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Европа трябва да продължи със САЩ в този тежък момент
19.08
Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира за Украйна! Е, гледайте сега!
19.08
Още от категорията
/
Любомир Кючуков: Посещението на фон дер Лайен показа, че усилията ни са насочени как да се подготвим за война, а не как да я предотвратим
01.09
Бивш министър: Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля
01.09
Милорад Додик: Босна и Херцеговина е безсмислена и дефектна държава. Тя не заслужава правото да съществува
31.08
Вярно ли е, че ЕС въвежда дигитална ваксинационна карта, която ще е свързана с банковите ни сметки?
26.08
Могат ли протестиращите в Сърбия да се обърнат към Европейския съд за защита от полицейско насилие?
23.08
ЕС и САЩ с общо изявление: Договориха се за взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции
21.08
Две европейски държави обявявиха, че са готови да посрещнат Путин на своя територия за среща със Зеленски
20.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Трагедия с емблематичен трамвай в Лисабон: Трима загинали и десет...
22:49 / 03.09.2025
Този гигант в хранителната индустрия се разделя на две, какво се ...
21:23 / 03.09.2025
Отриха телата на седем мигранти на плаж в Испания
20:49 / 03.09.2025
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
17:26 / 03.09.2025
UNIFIL: Израелски дронове пускат гранати близо до миротворци в Ли...
11:52 / 03.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.