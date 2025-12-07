Moneycontrol.
Експлозията е станала, след като федералното правителство засили мерките за сигурност в щата, изпращайки допълнителни войски след две скорошни убийства на известни личности.
От прокуратурата заявиха в изявление, че превозно средство е експлодирало на централен булевард в Коауаяна.
"Шофьорът е починал на място, двама други са починали в регионалната болница, а шестима цивилни са ранени“, се казва още в изявлението.
Двамата починали в болницата са били служители на местната полиция, заяви Хектор Сепеда, командир на местната полиция в Коауаяна. Той поясни, че останките на някои от жертвите са били открити разпръснати в района на експлозията, която е повредила и близките сгради.
"С тази (федерална правителствена) операция дойдоха много морски пехотинци. Прекратихме патрулите, защото операцията продължава“, поясни той.
