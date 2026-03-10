NBC News.
Драматичните сцени се разиграха по време на антиислямистки протест пред резиденцията на кмета Зоран Мамдани. Двама млади мъже на 18 и 19 години са хвърлили две импровизирани взривни устройства в тълпата, които са експлодирали на няколко крачки от полицията.
Двамата заподозрени, родом от Пенсилвания, са се опитали да избягат, но са били бързо заловени. Една от бомбите съдържала експлозив, предпочитан от джихадистите, известен като "Майката на дявола“.
"Той съдържа веществото триацетон трипероксид, известно като ТАТП. Това е опасен и силно летлив самоделен експлозив, който се използва в атаки с импровизирани взривни устройства по целия свят. Нашата група за обезвреждане на бомби обезвреди и двете устройства“, заявява началникът на полицията в Ню Йорк Джесика Тиш.
Тя обявя, че хвърлянето на взривни устройства в близост до антиислямистката демонстрация, проведена пред резиденцията на кмета Зоран Мамдани, се разследва като терористичен акт, вдъхновен от Ислямска държава. Всъщност двамата заподозрени са признали принадлежността си към ИДИЛ по време на ареста си.
