AT5.
Обстоятелства около инцидента
Според местните медии инцидентът е станал сутринта, когато ученици и персонал са били в помещенията на институцията. За щастие няма жертви или ранени,тъй като експлозивът се взривил близо до външната стена на сградата, оставяйки незначителни щети.
Кметът на Амстердам реагира незабавно на инцидента, наричайки експлозията целенасочена атака срещу еврейската общност в града. Той призова за единство между общностите и засилване на мерките за сигурност.
Холандската полиция не е потвърдила официално възможността за терористичен акт, но направи изявление за заподозрян, заснет от видеокамери, който е поставил експлозивите до сградата и след това се е отдалечил от нея.
Въпреки това, властите все още не са успели да задържат заподозрения за експлозията. Служителите на реда продължават да проучват всички налични материали, за да го открият.
В момента еврейските училища в Амстердам са под засилена охрана, особено след като миналата седмица в синагоги в Ротердам, Холандия, и Лиеж, Белгия, избухнаха експлозии.
Антиеврейски атаки се случват в Европа на фона на засиленото напрежение в Близкия изток в конфронтацията между Съединените щати и Израел срещу Иран.
©
Още от категорията
/
Експлозия пред дома на кмета на Ню Йорк: Полицията разследва "терористична атака", вдъхновена от ИДИЛ
10.03
CNN: Десетки документи на ФБР липсват от "досиетата на Епстийн", включително на жена, която обвинява Тръмп
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отломки от дрон поразиха финансовият център на Дубай
22:45 / 13.03.2026
Иран обеща "незабравим урок" за САЩ и Израел, след като мощна екс...
17:24 / 13.03.2026
Съда на ЕС задължи България да признава юридическата смяна на пол...
12:55 / 13.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.