В Пермския политехнически университет по време на лабораторни изпитвания е станала експлозия при разхерметизиране на хидродинамичен стенд, предаваВ резултат на инцидента са загинали директорът на предприятието, което е произвело модела, и неговата дъщеря. Освен това четирима души са получили травми. Следственият комитет на Руската федерация вече е образувал наказателно дело. Предполага се, че причината за инцидента е нарушение на технологичния процес."Инцидентът е станал в хангар, принадлежащ на университета, който се отдава под наем на юридически лица за провеждане на изпитвания на оборудване“.Според предварителната информация, на стенда с научно оборудване по време на изпитвания на изделие е настъпило разрушаване на турбинното колело. Фрагменти от колелото са пробили защитните конструкции."Ударната вълна е съборила вратите в лабораторията“, пише SHOT.