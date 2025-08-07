Proto Thema.
Според информацията инцидентът е станал при неизяснени обстоятелства в 15:00 ч. местно време. Линейките са отишли на мястото и откарали в здравния център в Мадиту петима ранени, сред които 41-годишен мъж с тежки изгаряния. Същевременно е арестувана 86-годишната собственичка на стаите.
И петимата ранени са граждани на Сърбия. Властите разследват причините за инцидента.
