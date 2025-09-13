ЗАРЕЖДАНЕ...
Експлозия в бар в Мадрид, над 20 души са ранени
Експлозията се е случила на улица "Мануел Марото“ и е засегнала както жилищната сграда над магазин, така и бар Mis Tesoros, който се намира до него. На мястото са пристигнали пожарната и линейки за транспортиране на ранените до болниците.
Полицията е блокирала района и регулира движението, а пожарникарите продължават да разчистват отломките и да разследват мястото.
