Reuters. Данните са предварителни и броят на пострадалите може да се увеличи, уточни служителят на здравното министерство Наджиб ал-Наасан.
Според местната пресслужба експлозията е станала в джамията "Имам Али бин Аби Талиб". Силите за сигурност са отцепили района, а спасителни екипи продължават да разчистват отломките.
Местният представител Исам Наамех заяви пред агенция Reuters, че експлозията е станала по време на петъчните обедни молитви - най-натовареният момент за джамиите. Сирийската държавна медия публикува кадри на спасители и служители на реда, оглеждащи разрушенията на зеления килим в джамията. До момента никой не е поел отговорност за нападението.
Експлозия в джамия уби най-малко петима души в Сирия
©
Още по темата
/
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
Най-малко петима души загинаха при катастрофата на малък самолет на мексиканските ВВС в Тексас
23.12
Още от категорията
/
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
Стрелецът е на свобода: Полицията освободи задържания във връзка със стрелбата в университета "Браун"
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво трябва да направим, когато банкоматът ни "глътне" банкнотит...
22:43 / 25.12.2025
National Security Archive: Путин разказва на Буш-младши за разпад...
12:35 / 25.12.2025
РСМ отказа мазут от България, според Муцунски няма нужда
10:47 / 25.12.2025
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
16:24 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.