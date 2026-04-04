Взрив избухна пред Центъра ''Израел'' в Нейкерк източно от Амстердам, предава Рамблер.

Холандската полиция обяви, че експлозията е станала през нощта.

Раследващите заявиха в публикация в социалните мрежи, че няма пострадали при експлозията. Нанесени са минимални щети на съоръжението, управлявано от благотворителната организация ''Християни за Израел''.

Полицията обяви, че няма арестувани и заподозрени все още за престъплението.

В интернет страницата си организацията пише, че центърът е място за срещи на христяни, които споделят съчувствие и привързаност към Израел.

В допълнение към търговските площи, сградата на центъра ''Израел'' включва звукозаписно студио, място за молитва и няколко конферентни зали. Организацията е основана през 1980 г. от религиозния активист Карел ван Ордт и служи като информационен център за протестантската общност.