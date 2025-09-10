ЗАРЕЖДАНЕ...
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, вие още не сте коментирали
"Днес фокусът в Европейския парламент е насочен към речта на Урсула фон дер Лайен за "Състоянието на Съюза", в която се очертават важните теми в предстоящия политически сезон за ЕС. Използвах възможността да взема думата, за поставя един въпрос, който стои неизяснен", обяснява Йончева във Фейсбук.
Ето какво още пише тя:
По време на посещението на Урсула фон дер Лайен в България на 31 август световните агенции излязоха с невярна информация, че самолетът й е кръжал един час над Пловдив, поради вероятно заглушаване на GPS сигнала.
Знаете, че тази фалшива информация нанесе сериозен удар по образа на България. До този момент Вие още не сте коментирали. Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, казах още на председателя на Европейската комисия.
В тази сложна геополитическа ситуация всяка грешна информация може да доведе до опасни последици и реакции. България е сред най-сигурните зони във въздухоплаването. И заявих, че успехът на ЕС се състои в силата и съхраненото достойнство на всяка държава членка.
Затова, заедно с група европейски депутати, отправих и писмен въпрос до Европейската комисия по темата.
Тя ще бъде разисквана тази вечер в пленарната зала в Страсбург, където предстоят дебати с участието на европейския комисар по отбрана Андрюс Кубилюс относно "Сериозни заплахи за въздушния и морския транспорт от намеса в глобалната навигационна спътникова система: спешна необходимост от изграждане на устойчивост срещу спуфинг (киберзаплаха) и заглушаване“.
