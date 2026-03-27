Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Новото европейско законодателство изисква от всички лица с влязла в сила заповед за връщане да съдействат на процедурите по тяхното извеждане. В повечето случаи тези лица вече са обжалвали решенията и са преминали през съдебни производства. При отказ за съдействие са предвидени както административни, така и наказателни санкции. Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС. 

По думите му, новите мерки дават възможност лицата да бъдат настанявани в центрове от затворен тип до тяхното връщане, както и да бъдат изпращани в центрове извън Европейския съюз в трети държави, докато страните им на произход ги приемат обратно. "Даваме право на властите да използват принудителни мерки, особено когато лица без право на убежище в ЕС не съдействат. Това ще позволи по-ефективното им задържане в центрове със затворен режим и последващото им бързо експулсиране в трети държави", посочи Радев.

Той подчерта, че България, като държава на първа линия, охранява една от най-натоварените външни граници на ЕС - тази с Турция. Според него новият регламент дава право стрните да се справят с една нова мигрантска криза. "Дава необходимия инструментариум за по-бързо и ефективно връщане на нелегални и икономически мигранти, като същевременно се гарантира спазването на човешките права и предоставянето на убежище на хора, бягащи от военни конфликти.

Радев отбеляза, че още в първите дни на конфликта в Иран е отправил спешен писмен въпрос до Европейската комисия относно готовността за реакция при евентуална нова мигрантска вълна. Той настоява държавите на първа линия, включително България, да бъдат подпомогнати с ресурси, техника, експерти и финансиране от европейските агенции.

По думите му, към момента страната има капацитет да настани около 2000 мигранти в центровете. В контекста на миграционната криза отпреди десет години, Радев припомни, че тогава десетки хиляди мигранти са се опитвали ежедневно да преминат външните граници на ЕС. 

Евродепутатът коментира и процедурата по искане за сваляне на имунитета на българския евродепутат Никола Минчев. "Процедурата е в своята крайна фаза. На Минчев е дадена възможност да представи обяснения. Предстои гласуване в Правната комисия, след което въпросът ще бъде разгледан и в пленарна зала на Европейския парламент", посочи Радев. 

Чуйте още в аудиозаписа: 