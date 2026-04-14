Цените на петрола ще продължат да се покачват, докато танкерите не започнат да преминават през Ормузкия проток. Това заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт по време на конференцията Semafor World Economy, цитиран от Reuters.

Преди месец Крис Райт заяви, че има "много добър шанс“ американците да видят цени на бензина от 3 долара за галон през летния сезон. В момента, обаче, те надхвърлят 4 долара за галон (малко над долар за литър бел. ред.) и според министъра на енергетиката на САЩ те ще продължат да се покачват и ще се задържат такива в продължение на месеци.

“Ще наблюдаваме високи цени на енергията, може би дори ще продължат да се покачват, докато не се възстанови нормалното корабоплаване през пролива“, смята Райт. През това време цените на петрола ще достигнат своя връх, може би през следващите няколко седмици, допълни той.

Това предвещава високи цени и в бензиностанциите, след като от началото на войната суровината поскъпна с около 40 процента и надхвърли психологическата граница от 100 долара за барел.