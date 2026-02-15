Sky News.
Огнище на морбили се е разпространило бързо в седем училища и детска градина в Северен Лондон, като някои от инфектираните деца се нуждаят от болнично лечение, съобщават здравните власти.
Агенцията за здравна безопасност на Обединеното кралство (UKHSA) съобщи за 34 потвърдени случая на морбили в Енфийлд, Северен Лондон, между 1 януари и 9 февруари.
Съобщение, публикувано от NHS Ordnance Unity Centre For Health GP Surgery, гласи, че има "бързоразпространяваща се епидемия от морбили в няколко училища в Енфийлд".
"По време на тази епидемия едно от пет деца е било хоспитализирано заради морбили и всички те не са били напълно ваксинирани. Родителите трябва да се уверят, че децата им са ваксинирани според графика", пише още в него.
Симптоми:
Морбилите са силно заразно вирусно заболяване, което се разпространява много лесно сред лица, които не са напълно ваксинирани.
Вирусът предизвиква симптоми, подобни на настинка, обрив и петна в устата.
Докато повечето хора се възстановяват сравнително бързо от сблъсъка с морбили, болестта може да доведе в някои случаи до сериозни усложнения като пневмония, възпаление на мозъка и в редки случаи дълготрайни увреждания или дори смърт.
Епидемия от морбили избухна в Лондон, най-малко 60 деца са заразени
/
