Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
Публикуването на новата серия документи от разследването за педофила финансист е важно развитие в случая, който се превърна в "главоболие“ за правителството на Доналд Тръмп, поради критиките, които получава през последните месеци за забавяния в разкриването на всички данни.
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
Въпреки че много части от новите документи остават цензурирани, достъпните части включват снимки на Епстийн с известни личности като Майкъл Джексън, Крис Тъкър и Даяна Рос, както и бизнесменът Ричард Брансън. Бившият президент на САЩ Бил Клинтън се появява на много снимки - сред които и една, на която се вижда как плува в басейн заедно с осъдената сътрудничка на Епстиййн, Гислен Максуел, а в материала е силно застъпен и принц Андрю, за когото е известно, че е поддържал особено приятелски отношения с финансиста
Според Guardian, бележките от разследванията описват предпочитанията на Епстийн по отношение на възрастта и расата на жертвите му и хвърлят светлина върху методите, които е използвал, за да си набавя жертви.
Един от документите, с референтен номер EFTA00004179, включва предавателен документ на ФБР и 13 страници ръчно написани бележки от показания, дадени на 2 май 2019 г. Името на свидетеля остава поверително, а някои части от бележките са заличени. Въпреки това става ясно, че извратеният финансист с влиятелни приятели е имал много конкретни изисквания към хората, които изпращал да му намират непълнолетни момичета.
Свидетелят споменава "периоди на отчаяние“, когато екипът на Епстийн "остава без момичета“, а споменаванията на финансиста са с инициалите "JE“. "Една тъмнокожа доминиканка“ пристигнала в един от тези "периоди на отчаяние“, но "JE не искал испаноговорящо или тъмнокожо момиче“, споменава свидетелят на едно място. "Доставчикът“ на Епстийн (чието име е скрито) е получил указания да избира по-светлокожи жертви. Свидетелят посочва, че не е знаел дали този човек е получавал заплащане за услугите си, но обяснява, че момичето в конкретния случай е получило заплащане.
На друго място се споменава оплакването, изразено от Джефри Епстийн (докато той е бил в банята) към жена "доставчик", че вече не може да му води момичета, които не му харесват, и я моли да продължи да търси. "В един момент [изтрито име] го видял да иска лична карта на едно момиче. Искал да се увери, че е под 18 години, защото не вярвал на [изтрито име], който в миналото го е подвел, като му е довел по-големи момичета“.
Бележките включват и други описания на свидетеля за сексуалните изстъпления на Епстийн, по време на които той издавал странни звуци и "докосвал по брутален начин“ жертвите си.
Документът включва и снимки на момичетата, споменати в бележките, на възраст от 14 до 17 години, които се разхождат с велосипедите си, само о бикини, като потвърждава предпочитанието на финансиста към момичетата от Бразилия.
