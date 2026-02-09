Документи показват, че Епстийн се е опитал да се сближи с руски официални лица, включително ПутинДжефри Епстийн е желал да предаде съобщение на руския президент Владимир Путин, предаваТова е станало през юни 2018 г. – около година след внезапната смърт на руския посланик в ООН Виталий Чуркин. Според нови документи, публикувани от Министерството на правосъдието, Чуркин е бил човек, с когото Епстийн се срещал редовно в Ню Йорк, а Епстийн дори предложил да помогне на сина на Чуркин, Максим, да си намери работа в компания за управление на активи в Ню Йорк.Според новите съобщения Епстийн е искал да разговаря с друг руски официален представител: външния министър Сергей Лавров. На 24 юни 2018 г. Епстийн е изпратил имейл на норвежкия политик Торбьорн Ягланд, тогавашен генерален секретар на Съвета на Европа: "Мисля, че може да предложите на Путин и Лавров да разговарят с мен. Виталий Чуркин го правеше, но той почина. ?!"Ягланд отговоря, че ще се срещне с асистента на Лавров в понеделник и ще му предложи това.Епстийн отговаря: "Чуркин беше страхотен. Той разбра Тръмп след [нашите] разговори. Не е сложно. Трябва да се види, че получава нещо, толкова е просто.“Макар че интересът на Епстийн към модели от Русия и други части на Източна Европа вече е станал известен, най-новото публикуване на документи, свързани с опозорения финансист, предлага нова информация за опитите му да се сближи с високопоставени руски служители, включително Путин, с когото Епстийн се е опитвал да се срещне или да разговаря многократно.