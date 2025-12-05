Ескалация на напрежението в Солун, след като фермерите тръгнаха с трактори към полицейския кордон
Ситуацията започва да излиза извън контрол, когато, както се вижда на видеоклипове на protothema.gr, фермерите са се качили на тракторите си и, движейки се назад, са се насочили към полицаите, които са се намирали на мястото, спирайки превозните средства на няколко сантиметра от тях. Фермерите са настоявали да се отвори пътят, за да мине линейка, и ясно са заявили, че не искат напрежение, но полицаите са били непреклонни.
Инцидентите предизвикаха реакция от страна на гръцкото правителство, което чрез своя представител е заявило, че "диалог не може да се проведе“ при тези условия.
"Фокус" припомня, че в Гърция се провеждат протести, които блокират големите пътни артерии. Недоволството на фермерите е предизвикано от неизплатени субсидии. А по-рано от местни издания стана ясно, че до края на седмицата трябва да има поставени близо 30 големи блокади в цялата страна.
