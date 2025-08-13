Дрехите и обувките, закупени в Италия, винаги са имали специална стойност и често се пазят за специални поводи. Малцина обаче извън индустриалните и митническите среди знаят, че правилата за страната на произход не винаги са толкова строги, колкото очакват потребителите.На практика, при определени условия, вносен продукт може да бъде етикетиран като "Произведено в Италия“, дори ако повечето от неговите компоненти са произведени в друга държава.В Европейския съюз, както и в Италия, произходът на продукта се определя съгласно т. нар. правило за последната значителна обработка (правило за съществена трансформация). Това означава, че страната на произход се определя като страната, в която продуктът е претърпял последна значителна обработка, която е променила основните му характеристики, предназначение или митническа класификация, съобщава сръбското издание Kurir.С други думи, ако компонентите са внесени от Китай, Индия или Турция и крайният продукт е произведен от тях в Италия, тоест е сглобен в краен продукт, той може да носи етикета "Произведено в Италия“, при условие че обработката действително води до нов продукт с различни свойства.Количеството обработка, необходимо за даден продукт, за да "смени гражданството“, зависи от митническите разпоредби за конкретна категория стоки. В текстила например кроенето и шиенето на дрехи от вносни платове се счита за достатъчна обработка.Що се отнася до храните, правилата са по-строги - простото преопаковане в Италия по принцип не дава право на етикет "Произведено в Италия“.Често се използва и критерият за добавена стойност: ако поне 45-50 процента от стойността на даден продукт произхожда от Италия, той може да носи този етикет.Въпреки че правилата съществуват, на практика се случва производителите да използват "сивите зони“ на закона.Например, готовите продукти от Азия могат да бъдат само частично завършени в Италия, да се добавят декоративни елементи, да се сменят копчета или да се пришият ципове и след това крайният продукт да се продава като "Произведено в Италия“.Това е особено изразено в индустрии като мода, обувки, мебели и храни, където марката с "италиански произход“ има огромна пазарна стойност, пише businessnovinite. Подобна практика може да доведе до подвеждане на потребителите, но формално е законна, ако обработката отговаря на минималните условия, предписани от митническия кодекс на ЕС."Произведено в Италия“ не винаги означава, че целият продукт е произведен в Италия от местни материали. Според европейските правила е достатъчно последната значителна обработка да е извършена в тази страна. Това оставя място за законни, но понякога противоречиви практики, които могат да накарат потребителите да повярват, че купуват изцяло италиански продукт, когато това не е така.