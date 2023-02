© B xoa a ayaa po opĸ cypa epoo pacĸ ay eĸo ocĸa cpo acĸ oap. Aepĸacĸaa aya yepeo oea pe yĸyaeo a yapcĸe a a aa CA, oĸao eaa ce aca ce oaoo opae a Kayo ea a oca pĸooe a ocĸaa epaa aĸa.



K 10:11 aca apcĸo pee oaa epoecĸa aya ocĸa cpo aepĸacĸaa c 0,15% - o 1,0737 oapa a eo epo cpey 1,0723 oapa a epo p aapeo a aapa oeeĸ.



a ea pacĸa pa ec a aapa aa 1,2151 oapa cpaee c 1,2139 oapa ĸpa pe paoe e.



Cooca a oapa cpo eaa ce o c 0,31% - o 131,98 e cpo 132,39 e a oap p aapeo a pexoaa cec.



eĸc eĸc, ĸoo oĸaa aĸaa a oapa cpo ec ay (epo, eapcĸ paĸ, ea, ĸaacĸ oap, pa cep ecĸa ĸpoa), ec cypa ay 0,21%, a o-poĸ eĸc a oapa a W - 0,14%.



ae a aĸaa a yapcĸe opeecĸe e CA e a yĸya o-ĸco opĸ. oĸa a Mcepcoo a pya a CA oe a op, e opaa c aa ae e e pĸa, ĸao o o a pacee aee a cĸopoe ĸpa a ĸa a aae a apaa oĸa a eepa peep, Money.bg



Cope ĸocecycaa pooa a eĸcepe, paa o rdng nm, opeecĸe e CA ca ce o c 6,2% a oa aa pe yap cpo 6,5% pe eĸep.



Oaĸa ce ĸaaypaa a 71-o ea a e oopea o ocĸ apae pe ĸpa a aaa a aco pĸooe a epaaa aĸa Xapyxĸo Kypoa a o oc. Kypoa, ĸoo oaa ocĸaa epaa aĸa o 2013 ., e ce oe aaoo a ap.



ocĸe e coxa eĸ, e 71-o ea, ĸoo e opa a ypaee a ocĸaa epaa aĸa o 1998 . o 2005 ., e pa o paecoo a cea pĸooe a epaaa aĸa. Ce oa o oop pe peopep, ĸao ĸaa, e ca a eoxoo a aa ypapaxaeaa apa oĸa a ocĸaa epaa aĸa a oea.