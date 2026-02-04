Euroclear ще даде на Украйна 3,3 млрд. евро приходи от замразените руски активи
От Euroclear уточнява, че първият транш в размер на 1,6 млрд. евро е преведен през юли 2025 г., а останалите средства ще бъдат преведени в началото на 2026 г.
Не цялата сума от получените приходи на Euroclear от реинвестиране на блокираните активи отива за нуждите на Киев, 30% от тях правителството на Белгия задържа в бюджета на кралството под формата на приходи от непредвидени печалби.
