Euronews.
В Румъния коалиционното правителство одобри на 2 декември закон, който му позволява да поеме контрол над местните звена на компании под международни санкции, по-специално "Лукойл", за да защити доставките и стабилността на пазара.
"Лукойл" управлява около 320 бензиностанции в Румъния и рафинерия, която снабдява приблизително една четвърт от вътрешния пазар на горива.
Правителството в Букурещ може да назначи администратори и, с одобрението на Висшия съвет по отбрана, да поеме управлението на критичната инфраструктура.
Според изявленията на румънските власти, решението за евентуалното изземване и поемане на контрола над мрежата от бензиностанции ще трябва да бъде взето през декември.
В България властите вече предприеха мерки за поемане на контрол над рафинерията на "Лукойл" в Бургас и свързаните с нея дружества.
На 3 ноември парламентът в София отхвърли президентското вето и даде възможност за назначаване на търговски мениджър (особен управител) с правомощията да управлява рафинерията и, ако е необходимо, да продава активите на "Лукойл", за да запази енергийните доставки през зимата.
"Лукойл" се сблъсква с проблеми и в Ирак, където бе принудена да спре производството на нефтеното находище West Qurna-2 поради санкции.
Иракските власти обмислят варианти за продажба или временно поглъщане, а наскоро американската Exxon Mobile прояви интерес към закупуване на активите на "Лукойл" в Ирак.
На 22 октомври Съединените американски щати поставиха руските енергийни компании "Лукойл" и "Роснефт“ в списъка с санкционираните организации (SDN), което възпрепятства нормалните международни транзакции на тези фирми и затруднява продажбата на чуждестранните им активи без изрични разрешения.
Министерството на финансите на САЩ и други съответни агенции са издали ограничени лицензи и одобрения, които позволяват преговори и ограничени сделки при специални условия.
Министерството на финансите на САЩ издаде специален лиценз, който позволява сделките, свързани с продажбата на международните активи на "Лукойл", да продължат до 13 декември 2025 г. Компанията "Лукойл" в Сърбия, която има 112 активни бензиностанции, също е под американски санкции.
В случая с българските дъщерни дружества този срок е удължен до 29 април 2026 г., но датата зависи от вътрешните процедури и одобрения.
Лицензът на Министерството на финансите позволява продажби до определени дати, но всяка транзакция трябва да получи допълнително одобрение от Вашингтон.
Великобритания, която също наложи санкции на "Роснефт" и "Лукойл", отложи въвеждането на мерки срещу "Лукойл" до 26 февруари. Руската петролна компания обяви, след като правителството на САЩ не одобри обявената продажба на активите на шведската Gunvor, че води преговори с няколко купувачи за продажбата на международните си активи, но засега няма конкретно развитие.
