Силни ветрове са повалили дървета върху къщи и са блокирали пътища в долната част на Северния остров (Нова Зеландия), като в Уелингтън е измерен "изключително необичаен" порив от 193 км/ч., предава NZ Herald.

Хиляди имоти все още са без ток в долната част на Северния остров.

Air New Zealand е спряла всички полети от и до Напиър и Палмерстън Норт, докато някои полети от и до Уелингтън са възобновени.

Няколко основни пътища, включително части от магистрала 1, са затворени. Фериботните превози през пролива Кук също са отменени.

Множество предупреждения за лошо време остават в сила в Северния остров и горната част на Южния остров.

В районите Отороханга, Вайпа, Тараруа, Рангитикеи и Манавату е обявено извънредно положение.

Към този момент е известно за един загинал, след като колата на на Брент Ноулс е потънала във водите, докато е пътувал по магистрала SH39.

Потопът идва няколко седмици след като смъртоносни бури отнеха живота на девет души и оставиха след себе си следи от разрушения.