Международното летище в Сараево беше временно затворено тази сутрин поради бомбена заплаха, която полицията определи като фалшив сигнал, пише N1.

След проверка, която установи, че бомбената заплаха е невярна, летището отново започна работа. 

Информацията за пристигащите и заминаващите полети, която обикновено се актуализира редовно, не беше налична на официалния уебсайт на летището.