France Info, телевизионен канал в рамките на групата.
Излъчванията от каналите и станциите на компанията бяха прекъснати. Инцидентът е станал в 17:30 ч. (18:30 ч. българска време).
"Принудени сме да прекъснем излъчванията“, заяви водещият на вечерните новини.
На мястото на инцидента са изпратени полицейски и сапьорски екипи.
Подобен инцидент се случи преди няколко дни в BFMTV. В сградата не са открити взривни устройства.
Евакуация на служители на France Tеlеvisions заради бомбена заплаха
©
Още от категорията
/
Протестиращи щурмуваха националния дворец в Мексико Сити, искат оставката на президента Клаудия Шейнбаум
16.11
СЗО алармира: Нужни са спешни действия - над 11 милиона души умират от неврологични заболявания ежегодно
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е ...
18:43 / 29.11.2025
Червен код за време в Гърция
18:10 / 29.11.2025
Най-малко 153 души загинаха при наводненията в Шри Ланка
17:10 / 29.11.2025
Тръмп обяви затваряне на въздушното пространство над Венецуела
15:58 / 29.11.2025
Стрелба по време на Черния петък в Калифорния, трима души са ране...
09:30 / 29.11.2025
Кораб се запали в Черно море, на борда имало 25 души
21:47 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.