The Sun.
Полицията е извикана на мястото. Тревогата е била обявена в 11:30 сутринта местно време. Съобщава се, че някои от полетите могат да бъдат временно засегнати.
Говорител заяви: "Терминал 2 на летище Дъблин беше евакуиран тази сутрин като предпазна мярка. Безопасността на пътниците и персонала е наш основен приоритет. Всеки на летището трябва да следва персонала до събирателните пунктове. Полетните операции могат да бъдат временно засегнати. Моля, консултирайте се с вашата авиокомпания за актуализации. Благодаря ви за търпението."
Терминал 1 остава отворен за пътници този следобед.
"Фокус" припомня, че други големи летища в Обединеното кралство и Европа бяха засегнати от кибератака, принуждавайки авиокомпаниите да забавят и дори да отменят полети.
