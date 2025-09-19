The Independent.
Съобщението, поставено на вратата на магазин в северния град Фленсбург, гласеше "Евреите не са добре дошли" и добавяше: "Нищо лично, нищо антисемитско - просто не мога да ви понасям".
Оттогава табелата е премахната от вратата, като прокуратурата заяви, че има "основателно подозрение, че думите вероятно ще нарушат обществения ред и ще подбудят омразата към евреите, живеещи в Германия'. Според местните медии обаче тя все още се вижда на стената вътре в магазина.
Местни и национални лидери осъдиха посланието, което напомня за бруталното потисничество, пред което са били изправени евреите в Германия през 30-те и 40-те години на миналия век.
Феликс Клайн, федералният комисар на Германия за борбата с антисемитизма, заяви пред телевизионната мрежа Welt TV, че това е "много ясен случай на антисемитизъм", добавяйки, че "трябва да се предприемат действия".
Кметът на Фленсбург Фабиан Гайер заяви: "Това е напомняне за най-мрачните глави от историята на Германия и няма абсолютно никакво място в този град".
В интервю за местния вестник Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag, 60-годишният собственик на магазина, Ханс Фелтен-Райш, се опита да защити табелата, твърдейки, че я е поставил в отговор на войната в Газа. "Не подбуждам към омраза, просто казвам какво мисля", заяви той.
"В края на краищата, в Израел живеят евреи и не мога да реша кой е за или против атаките. Това е лицемерие. Те продължават да казват, че историята не трябва да се повтаря, но след това самите те го правят", добавя още той.
Израелският посланик в Германия Рон Просор също остро разкритикува табелата, казвайки: "Във Фленсбург, през 2025 г., табели с надпис "Евреите не са позволени" отново висят по витрините на магазините. Точно както тогава, по улиците, кафенетата и магазините през 30-те години на миналия век".
"Точно така започва всичко - стъпка по стъпка, знак по знак. Същата стара омраза, само че с различен шрифт. Знаците доведоха до, огън и разрушение. А днес хората се държат така, сякаш "не е нищо лично".
Той добави: "Политиците не могат да чакат, докато стане твърде късно - те трябва да действат сега, преди думите отново да се превърнат в действия. Еврейският живот трябва да бъде безопасен и видим в Германия! Надявам се, че никой християнин, никой мюсюлманин, никой атеист и никой евреин никога повече няма да влезе в магазина, чийто собственик е окачил този знак".
В четвъртък сутринта полицията във Фленсбург потвърди пред списание Stern, че е получила поне четири жалби срещу Велтен-Райш. "В момента те се разглеждат от прокуратурата за евентуални престъпления", казва говорител, според местните новини.
Канцлерът Фридрих Мерц заяви в сряда, че критиките към Израел все по-често се използват в Германия като претекст за разпалването на омразата срещу евреите.
Говорейки на събитието по случай 75-годишнината от основаването на Централния съвет на евреите, Мерц заяви, че антисемитизмът "е станал по-силен, по-открит, по-нагъл, по-насилствен с всеки изминал ден" след атаките, водени от Хамас на 7 октомври 2023 г., които разпалиха войната в Газа.
