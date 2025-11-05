Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ
Страната ни ще получи 439 милиона евро.
Удържането на част от плащането е във връзка с неизпълнение на ключовия етап за реформиране на Антикорупционната комисия, поясниха от Комисията.
България разполага с шест месеца, за да изпълни ключовия етап. Комисията ще продължи да поддържа активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.
Квото Такоа
преди 58 мин.
Нищо няма да стане, защото ако питате управляващите в България корупция няма. Така че ще пием една студена вода за тези милиони....които ако дойдат в България така или иначе пак ще бъдат откраднати, а за обществото ще има едно голямо НИЩО!
