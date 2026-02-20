След като миналия декември Европейската комисия представи Европейския план за жилища на достъпни цени, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) събра всички заинтересовани страни на европейско, национално и местно равнище, за да направи преглед на настоящата извънредна ситуация в областта на жилищното настаняване и да обсъди бъдещите действия. Комитетът цели да се пребори със спекулациите, да преодолее недостига на инвестиции и да гарантира, че предприятията остават конкурентоспособни, съобщиха от институцията, цитирана отЕИСК продължава да насочва вниманието към жилищната криза и е готов да предложи нови препоръки за това, което сега може да се определи като истинска извънредна ситуация, засягаща конкретно младите хора и най-уязвимите в нашите общества."Жилищното настаняване е преди всичко социален въпрос“, заяви председателят на ЕИСК Шеймъс Боланд, "но вече не е само това. То е икономически въпрос. Демографски проблем. Въпрос, определящ конкурентоспособността. Ето защо справянето с жилищната криза е един от ключовите приоритети на моя мандат.“ Г-н Боланд отбеляза, че в някои държави членки цените на жилищата и наемите са се повишили с повече от 100% и че младите европейци отлагат момента, в който да се отделят да живеят самостоятелно.Според него "за съжаление реалността е сурова: Европа е изправена пред извънредна ситуация в областта на жилищното настаняване. Приблизително 1,28 милиона души в Европа живеят на улицата, в приюти или във временни жилища. Само в Брюксел — столицата, която би трябвало да въплъщава нашия колективен европейски проект — почти 10 000 души са бездомни.“Дан Йоргенсен, европейски комисар по въпросите на енергетиката и жилищната политика, благодари на ЕИСК за работата му и за приемането на становището "Към европейски план за жилища на достъпни цени — приносът на гражданското общество“ през септември 2025 г., "което беше използван като основен инструмент в изготвянето на окончателния ни план“. Той добави: "Сега, когато имаме окончателния план, трябва да го приведем в действие. Трябва да използваме всички политически инструменти и предложения, за да можем да подкрепим държавите членки, регионите и местните власти при осигуряването на по-достъпни, устойчиви и качествени жилища.“–възможно най-бързо приемане на Закона за жилищата на достъпни цени;– продължаване на работата по пакет за опростяване на жилищното настаняване;– съсредоточаване върху финансирането — друг крайъгълен камък на плана — и стартиране на общоевропейската инвестиционна платформа по-късно тази година;– активизиране на работата с държавите членки за подпомагане на младите хора и студентите, особено на тези в неравностойно положение;– осигуряване на допълнителен политически тласък и създаване на условия за по-тясно сътрудничество на високо равнище чрез създаване на алианс за жилищно настаняване и организиране на среща на високо равнище по въпросите на жилищното настаняване тази година.По този въпрос Матю Болдуин, заместник генерален директор на ГД "Енергетика“ на Европейската комисия и работната група на Европейската комисия по въпросите на жилищната политика, се присъедини към изказването на комисаря, като подчерта, че е важно да се запази политическият импулс, тъй като ако жилищното настаняване е проблем за европейците, то трябва да бъде проблем за Европа.В същия дух Ейон О Риордан, член на ЕП, докладчик в сянка по стратегията за борба с бедността и доклада относно жилищното настаняване, отново заяви, че жилищното настаняване и бедността са двете страни на една и съща монета и че мерките на ЕС трябва да бъдат напълно координирани. Той добави, че Съюзът се нуждае от силни, спешни и колективни усилия от страна на своите институции, държавите членки, местните органи, социалните партньори и гражданското общество, за да постигне реална промяна по места.Михаела Кауер, директор на представителството на град Виена в Брюксел и координатор на Партньорството в областта на жилищната политика по Програмата на ЕС за градовете, подчерта, че Виена е била водеща в популяризирането на концепцията за "жилища за общото благо“, за хората и планетата. Тя обясни, че това, което прави виенския модел толкова успешен, е силната политическа воля за оформяне на жилищния пазар, а не само за неговото коригиране, както и фактът, че се работи постоянно с всички участници. Тя спомена и необходимостта от разглеждане на финансовата достъпност на жилищата през призмата на пола, тъй като "енергийната бедност очевидно има лицето на жена“.От своя страна Мари Линдер, председател на Международния съюз на наемателите (IUT) и на Шведския съюз на наемателите, подчерта значението на присъствието на представители на наемателите на масата за вземане на решения и заяви, че акцентът трябва да се запази върху хората, като се използват инструменти като механизми за стабилизиране на наемите, защита за дългосрочни договори за наем и неутралност по отношение на разходите за саниране на жилища.И накрая, Киара Мартинели, директор на Мрежата за действия в областта на климата в Европа, заяви, че извънредната ситуация в областта на жилищното настаняване върви ръка за ръка с енергийната бедност и че е важно да се действа по-решително и да се премине от думи към действия и прилагане на политики, като планът на Комисията се превърне в общ приоритет на ЕС.ЕИСК ще представи конкретни препоръки на пленарната сесия през март, когато приеме становището "Справяне с недостига на жилища чрез финансово достъпни, устойчиви и ориентирани към семейството политики за жилищно настаняване“, което понастоящем се изготвя от докладчика Томас Катниг. От името на група "Работници“ на ЕИСК г-н Катниг подчерта: Жилищната криза изисква правилен политически отговор и е от решаващо значение да разгледаме логиката на наемите и да дадем приоритет на социалните жилища и жилищата с ограничена печалба. Трябва да се преборим със спекулациите, да преодолеем недостига на инвестиции и да гарантираме, че местните и регионалните администрации разполагат с инструментите за вземане на решения. Време е жилищата на достъпни цени да се превърнат в реалност, а не в привилегия, което означава задължително наличие на социални жилища.“В рамките на пленарната сесия Килиан Лохан, председател на група "Организации на гражданското общество“ на ЕИСК, подчерта, че неговата група отдавна последователно се застъпва за справяне с жилищната криза и поради това напълно подкрепя европейския план за жилища на достъпни цени. Във връзка с това той подчерта значението на участието на ЕИСК в първата по рода си среща на високо равнище на държавните и правителствените ръководители от ЕС, на която се очаква да бъде дадено началото на Европейски алианс за жилищно настаняване, по-късно тази година.Председателят на група "Работодатели“ на ЕИСК Сандра Парти изтъкна на преден конкурентоспособността на ЕС и заяви, че жилищата на достъпни цени са не само социален проблем, но и икономическа заплаха: "Високите жилищни разходи изтласкват работниците от някои райони, създават пречки пред заетостта и засилват недостига на работна ръка. Бизнесът е готов да бъде част от решението, но разходите за строителство, недостигът на материали, продължителните процедури за издаване на разрешения и условията за финансиране са предизвикателство. Нуждаем се от по-голяма ангажираност от страна на ЕС и държавите членки.“