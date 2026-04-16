Европа може да остане без гориво за реактивни двигатели в рамките на около шест седмици поради прекъсвания в енергийните доставки. Тази информация бе съобщена от Фатих Бирол, директор на Международната агенция по енергетика (IEA).

В интервю за Associated Press Бирол отбелязва, че ако ограниченията върху доставките на петрол през Ормузкия проток продължат, е напълно възможно да има още отменени полети поради недостиг на гориво.

Според Бирол това е ''най-голямата енергийна криза''. Той подчерта, че тя ще доведе до по-високи цени на бензина, газа и електроенергията и ще окаже сериозно влияние върху световната икономика и инфлацията. Последиците ще засегнат предимно азиатските страни, зависими от доставките от Близкия изток, следвани от Европа и Северна и Южна Америка.