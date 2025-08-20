ЗАРЕЖДАНЕ...
Европейската комисия: Изгорели са над 890 000 хектара земя
По техни данни са изгорели близо 894 770 хектара земя, емисирани 31,9 милиона тона CO2.
"Фокус" съобщи вчера, че програмата "Коперник" публикува прогнозата за пожарна опасност за тази седмица в Европа.
Комисар Дончев: Доброволци по джапанки и къси панталони не бива да доближават огъня, опасно е!
19.08
Военнослужещите се включиха с два вертолета в потушаването на три големи пожара, възникнали в страната
17.08
Калин Стоянов: Очакваме покана за среща с всички партии за купуването на противопожарна техника
15.08
Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Европа трябва да продължи със САЩ в този тежък момент
19.08
Шестима души са загинали при пожарите в Испания и Португалия: Иберийският полуостров продължава да гори
18.08
Изследване показва, че димът от горските пожари е по-опасен, отко...
21:23 / 19.08.2025
Белият дом: Срещата между Путин и Зеленски е "в ход"
21:24 / 19.08.2025
