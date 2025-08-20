Сподели close
Регистрирани са над 1736 пожара. Това посочиха от Хуманитарна помощ и гражданска защита към Европейската комисия в социалните мрежи днес във връзка със седмичната актуализация за горските пожари в Европа. 

По техни данни са изгорели близо 894 770 хектара земя, емисирани 31,9 милиона тона CO2.

"Фокус" съобщи вчера, че програмата "Коперник" публикува прогнозата за пожарна опасност за тази седмица в Европа. 