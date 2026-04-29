Европейската комисия съобщи, че предава на съд България, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция, защото не са въвели навреме европейските правила за устойчивостта на критичните субекти, се съобщава в сайта на ЕК.

Директивата гарантира непрекъснатото предоставяне на услуги, които са от жизненоважно значение за обществото и икономиката на ЕС в ключови сектори като енергетиката, транспорта, здравеопазването, водоснабдяването, банковото дело и цифровата инфраструктура. Директивата обхваща опасности като природни бедствия, терористични нападения, киберзаплахи и саботаж.

Европейското законодателство отчита всякакви заплахи, включително природни бедствия, създадени от човека опасности като терористични нападения, киберзаплахи, престъпно проникване и саботажи. Досега никоя от посочените държави не е въвела никоя от мерките в националното си законодателство, пояснява комисията и иска от Съда на ЕС да наложи глоби.

ЕК призова също нашата страна, Белгия, Чехия, Кипър, Латвия, Унгария, Австрия, Полша и Португалия да въведат изцяло правилата на ЕС за баланса на половете сред директорите на дружества.

Правилата на ЕС определят големите дружества, регистрирани на фондовата борса, да направят така, че недостатъчно представеният пол да заема 40 на сто от директорските длъжности без изпълнителни функции и 33 на сто от всички директорски длъжности.

Крайният срок за въвеждане на правилата изтече на 28 декември 2024 г.