Европейската комисия предложи държавите от ЕС да обсъдят стратегия за изкореняване на бедността до 2050 г. Идеята е да се обърне особено внимание на децата и възрастните хора. Комисията очаква мерките да доведат до намаляване поне с 15 милиона до 2030 г. на броя на европейците, заплашени от бедност.
Според представените от ЕК данни в ЕС един от петима пълнолетни европейци и едно на четири деца живеят в бедност. Над половината (52%) от гражданите в ЕС казват, че поскъпването на живота е най-голямата им тревога. 40% от тях изпитват трудности да си осигурят дом, а 1 милион са бездомници. Отчита се, че от 2013 г. насам цените на жилищата в ЕС са нараснали с 60%.
Данните показват, че сред работоспособните европейци заетостта е средно 77%, а сред хората с увреждания е едва 55%. Броят на хората с увреждания в ЕС е 90 милиона, като всеки трети сред тях е застрашен от бедност.
Комисията предлага държавите да предприемат мерки за осигуряване на добри работни места с достойно заплащане за всички трудоспособни, както и на адекватни пенсии за възрастните хора. Според ЕК са необходими допълнителни усилия за осигуряване на образование и грижи за бедните деца, като се предлага родителите им да бъдат подпомагани да си намират добра работа.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.