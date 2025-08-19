ЗАРЕЖДАНЕ...
Европейската комисия с положителна информация за пожарите на Балканите
©
Прогнозата показва променящи се условия. Много високи до екстремни аномалии на пожарната опасност са обявени в: Ирландия, Великобритания и Северозападна Европа. Скандинавия. Дунавски басейн.
Рискът намалява обаче в Южна Европа: Иберийски полуостров, Франция, Италия, Балканите и Гърция.
"Фокус" припомня, че именно миналата седмица Балканите бяха подложени на вълна от опустошителни пожари, някои предизвикани от екстремните температури, други от човешка небрежност.
Още по темата
/
Комисар Дончев: Доброволци по джапанки и къси панталони не бива да доближават огъня, опасно е!
12:07
Пострадалите от пожара в Българово могат да получат до 5000 лева, ако единственото им жилище е било засегнато от пламъците
18.08
Калин Стоянов: Очакваме покана за среща с всички партии за купуването на противопожарна техника
15.08
Още от категорията
/
Започна видеосрещата на "Коалицията на желаещите" относно разговорите в Белия дом за прекратяване на войната в Украйна
14:01
Момчил Дойчев: Путин не трябва да се моли за мир, а да бъде принуден да седне на масата за преговори
13:08
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
13:06
Анализ на Sky News: Срещата на Зеленски с Тръмп може да бъде много по-лоша от сблъсъка в Овалния кабинет
18.08
Американски изтребители ескортираха самолета на Путин от Аляска до руското въздушно пространство
16.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.