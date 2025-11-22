Deutsche Welle.
"Приветстваме продължаващите усилия на САЩ за установяване на мир в Украйна“, заявяват лидерите, добавяйки, че първоначалният проект на 28-точния план "включва важни елементи, които ще бъдат от съществено значение за справедлив и траен мир“.
"Следователно считаме, че проектът е основа, която ще изисква допълнителна работа“, се посочва в изявлението.
Декларацията е подписана от лидерите на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерландия, Ирландия, Финландия, Норвегия и Европейския съюз, както и от премиерите на Канада и Япония.
Лидерите подчертават, че границите не трябва да се променят със сила, и изразяват загриженост относно "предложените ограничения на въоръжените сили на Украйна“, които според тях биха могли да направят Украйна уязвима за бъдещи атаки.
В заключение в изявлението се посочва, че в следващите дни ще продължи тясното сътрудничество както с Украйна, така и със САЩ.
